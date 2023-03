Este lunes por la tarde, la Selección Chilena de Fútbol regresa al país, para comenzar la temporada 2023. La Roja se verá las caras ante Paraguay en el Estadio Monumental, partido que será la previa del inicio de las Clasificatorias 2026.

El “equipo de todos” recibe a los “guaraníes” en Macul con la misión exclusiva de conseguir su primer triunfo al mando del primer equipo por parte de Eduardo Berizzo, ya que sus números no son nada buenos.

El ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa tiene siete partidos dirigidos al mando del primer equipo, más dos con la Sub 23 y sus números no lo ayudan nada: un partido ganado, tres empatados y cinco perdidos, con un nefasto 22,22% de rendimiento. Aquello baja a un 14,29% si se consideran solo los de la Adulta.

Es más, la Selección Chilena, en esos nueve partidos, solo ha marcado cuatro goles: Alexander Aravena a Perú por la Sub 23, Ronnie Fernández de penal ante Ghana, y Alexis Sánchez con Arturo Vidal a Qatar. Cuatro goles a favor y 17 en contra, es decir, una diferencia de -13.

Por lo mismo es que los fantasmas de una posible salida de Berizzo en el Chile vs. Paraguay es una realidad.

Según información de ADN Deportes, más allá de que solo haya dirigido amistosos en el año que lleva dirigiendo en la selección chilena, en la ANFP ya hay nombres que rondan ante la opción de una derrota ante Paraguay, lo que haría insostenible la continuidad de Eduardo Berizzo.

Chile vs. Paraguay en vivo

El duelo entre Chile y Paraguay se juega este lunes 27 de marzo, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de la comuna de Macul, en la Región Metropolitana.

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.

En TV, lo puedes ver en vivo en las pantallas de TNT Sports y Chilevisión.

Lunes 27 de marzo

21:30 hrs | Chile vs. Paraguay | Estadio Monumental

