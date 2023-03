“Me iba a terminar muriendo”: Jorge “Kike” Acuña explica el cambio que lo tiene alejado del alcohol hace seis años

Jorge “Kike” Acuña conversó con Los Tenores este viernes y se refirió al cambio radical que aplicó en su vida para alejarse del alcohol y dedicarse de lleno a sus objetivos, en este caso, la carrera de entrenador que hoy lo tiene en la banca de Santiago City.

El exfutbolista remarcó que el punto de partida fue complejo. “Lo más difícil fue que volvieran a confiar en mí, desde mi familia hasta los jugadores que dirijo. Me costó intentar hacer algo y que la gente confiara en que no me equivocaría otra vez”, señaló.

“Hoy afortunadamente estoy tranquilo, casado, voy a cumplir seis años y medio sin tomar alcohol, es un logro superimportante para mí y eso se los transmito a mis jugadores”, afirmó el otrora volante sobre su presente.

En la misma línea, el exjugador de la UC y de la U destacó la cercanía que tiene con sus dirigidos. “Les cuento mi historia, lo bueno y lo malo, también trato de poder guiarlos por el buen camino, acompañarlos y no dejarlos solos. Ellos son jóvenes y tienen muchas tentaciones”, agregó.

Al momento de explicar las razones de su cambio, Jorge “Kike” Acuña relató que lo hizo porque “me iba a terminar muriendo y no quería eso, amo mi vida, creo mucho en Dios y si estoy vivo es gracias a él. Yo quería volver a estar dentro de una cancha de fútbol, donde tuve las alegrías más grandes, y la única forma era cambiando mi estilo de vida”.

Por último, Acuña tuvo palabras para la UC, equipo que defendió entre 2000 y 2005. “Después de me retiro, con Universidad Católica nunca tuve un acercamiento, ese cariño que había entre la institución y yo, se perdió, quizás porque me fui a jugar a la U o por mi vida fuera de la cancha, eso hizo que nos alejáramos y hoy son solo recuerdos para mí”, completó.