“Kike” Acuña sueña en grande en su inicio como DT: “Quiero volver a San Carlos y tener posibilidad en la selección chilena”

Jorge “Kike” Acuña volvió a las canchas para encabezar un nuevo desafío como DT de Santiago City, club recién ascendido a la Tercera División A del fútbol chileno. El exjugador nacional reconoce que aquí parte su carrera de entrenador y de cara al futuro se proyecta grandes metas, apuntando a Universidad Católica, La Roja y el extranjero.

“Quiero ser campeón con Santiago City, llego a este club para lograr el segundo campeonato consecutivo. La idea es subir al profesionalismo, después quiero volver a San Carlos de Apoquindo y quiero irme al extranjero. Sueño en grande, me gustaría tener una posibilidad en la selección chilena, pero se ve lejano para todos”, afirmó Acuña en diálogo con Deportes13.

El otrora volante sabe que sus metas no son fáciles de lograr, pero remarcó su convencimiento para cumplirlas. “Cuando me inicié en el fútbol con 11 años me prometí hacer todo lo que acabo de comentar. Lo logré como jugador cuando nadie creía. Lo mismo que conseguí como jugador y más lo quiero conseguir como entrenador”, señaló.

“Kike” Acuña y su arribo a Santiago City

Además, el ex UC y U. de Chile se refirió a su llegada al cuadro de Tercera División. “No me lo esperaba. Estaba alejado del fútbol, hay mucha competencia, intenté cuando me desvinculé de San Felipe, mandé currículum con ganas de seguir dirigiendo, pero no tuve ninguna respuesta. Fue una sorpresa en realidad”, indicó.

Por último, Jorge Acuña explicó la idea de juego que quiere plasmar en el cuadro capitalino. “Será un equipo de buen trato de balón. Me formé en Católica, por lo tanto, me gusta el buen trato al balón. Un equipo que sea protagonista, agresivo en el buen sentido de la palabra, luchador, corredor, metedor y a la hora de perder el balón debemos recuperarlo lo más rápido posible”, complementó.