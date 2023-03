Esteban Paredes reconoce su interés por trabajar en Colo Colo: “Hace cuatro meses me ofrecí a las divisiones inferiores y no ha pasado nada”

En una abierta y sincera conversación, Esteban Paredes anticipó su partido de despedida del fútbol profesional este sábado en los estudios de ADN junto a Los Tenores, incluyendo a Jean Beausejour y Jorge Valdivia.

“Voy a jugar con ellos, va a ser muy emotivo para mí, capaz que me ponga a llorar, era un sueño entrar con ellos a una cancha”, comentó el máximo goleador de la Primera División en la historia del país, quien valoró el status de ídolo que tiene en Colo Colo.

“Es algo complejo, difícil, pero se me vienen a la cabeza momentos de mi niñez: a los 12, 13 años iba a la tribuna y a sacarme fotos al estadio, los jugadores eran muy humildes. Siempre recuerdo eso. Con una foto, un autógrafo, la gente queda feliz. No magnifico lo que soy para el hincha colocolino. Hay gente que se pone a llorar y es fuerte ver eso, que la admiración sea tanta, pero también me siento feliz“, remarcó Esteban Paredes, que remarcó cómo pudo haber cambiado su vida cuando salió de Santiago Morning.

“La U y la UC tenían ofertas mejores por mí, pero apareció Colo Colo. Fue una decisión más del club que de Tocalli, que todavía no conocía mucho el entorno”, aseguró el exdelantero, que valoró el no haber sufrido demasiado con la nostalgia del retiro del fútbol profesional.

“El día después, me levanté tarde, con caña. Después vino el padel, juego golf también, entonces eso me sirvió bastante. Era como un entrenamiento”, explicó.

Esteban Paredes, su pasado y futuro en Colo Colo

Durante la charla con Los Tenores, no eludió su interés de ser parte de la estructura del “Cacique” en el corto plazo. “No quiero sacar a nadie tampoco, pero hay que trabajar. Nos falta mucho para que nuestras selecciones tengan grandes jugadores. No tengo temor”, explicó, junto con plantear que ya ha desarrollado gestiones al respecto.

“Hace cuatro meses hablé con Rodrigo Córdoba, jefe de comunicaciones, y me ofrecí, que me encantaría trabajar acá y que estaba estudiando para ser director deportivo y entrenador. Me gustaría ser parte de las divisiones inferiores. Desde entonces no ha pasado nada”, apuntó un crítico Esteban Paredes respecto a las nuevas generaciones

“Siento que los juveniles no trabajan como hace 10 o 20 años. Los más grandes entrenan más que los juveniles. En Coquimbo había jugadores que en las mediciones corporales estaban muy mal y los más grandes estábamos mucho mejor, algo que no puede pasar en un club profesional. No tengo la bolita mágica, pero creo que con trabajo las nuevas generaciones pueden tener una selección de nivel”, explicó, junto con recordar su último año en Colo Colo, donde fue parte del plantel que evitó el descenso a la Primera B.

“Lo pasamos mal, fueron momentos muy complejos. Cuando íbamos en el bus a Talca, ver gente en cada ciudad fue impresionante y ahí uno pensaba que no podíamos bajar. Harold Mayne-Nicholls y la gestión en ese momento fue decisiva, influyó en cómo fue el momento del equipo. El mayor error fue poner una autoridad entre medio y no conversar. No soy rencoroso, hablé con él, pero me dolió mi salida del club, creo que la forma no fue la correcta. Por teléfono me despidieron. Yo esperaba al menos que me citaran a una oficina. Los ciclos se terminan, lo tenía claro”, planteó, junto con proyectar con preocupación el momento actual del primer equipo.

“Hay que buscar a la gente idónea seis meses antes para tener un proyecto bien hecho y no pase que se te fueron 10 jugadores. Colo Colo jugaba de memoria el año pasado, hay jugadores que ahora se tienen que acoplar, pero el tiempo se está acabando. Ya viene Copa Libertadores. Es preocupante el momento, esperemos que el amistoso con Colón les pueda servir“, dijo junto a Los Tenores, además de condenar la situación protagonizada por Jordhy Thompson.

“Es repudiable lo que hizo Jordhy, me parece bien que Colo Colo tome acciones y que haya un staff de psicólogos. Ojalá pueda cambiar el chip, tiene unas condiciones enormes y espero que esto le sirva”, comentó, además de una innumerable cantidad de anécdotas sobre el deporte y su carrera.