ANFP programa la primera fecha del Campeonato Nacional Femenino 2023

Tras la aprobación de las bases, la ANFP oficializó este viernes la programación de la primera fecha del Campeonato Nacional Femenino 2023, el cual comenzará el último fin de semana de marzo.

Las vigentes campeonas, Colo Colo, iniciarán la defensa del título visitando a Cobresal en el Municipal de Puente alto el domingo 27 de marzo.

Ese mismo día, quienes perdieron la definición con las albas el 2022, la U de Chile, comenzará su campaña visitando en el Monasterio Celeste a O’Higgins. En tanto, otra de las animadoras del fútbol femenino chileno, Santiago Morning, visitará a la UC en el Santiago Bueras de Maipú.

La programación de la fecha 1 del Campeonato Nacional Femenino 2023

Sábado 25 de marzo

11:00 horas | Deportes Iquique vs Audax Italiano | Tierra de Campeones

16:00 horas | Coquimbo Unido vs Deportes Antofagasta | Complejo Las Rozas

Domingo 26 de marzo

11:00 horas | Cobresal vs Colo Colo | Municipal de Puente Alto

11:00 horas | UC vs Santiago Morning | Santiago Bueras

11:00 horas | Palestino vs Fernández Vial | Cancha 2 Municipal de La Cisterna

11:00 horas | U de Concepción vs Deportes Puerto Montt | Estadio U de Concepción

11:00 horas | O’Higgins vs U de Chile | Monasterio Celeste