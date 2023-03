Pep Guardiola asume la presión en Manchester City: “Mi paso por el club será juzgado por la Champions”

Pep Guardiola anticipó el duelo de este martes entre Manchester City y Leipzig por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras el empate 1-1 en la ida, los “Citizens” deberán recibir a los alemanes en busca de un boleto a la siguiente ronda.

El DT español asumió el favoritismo de su equipo y aseguró que su tiempo en el conjunto inglés será juzgado en base a sus resultados en el principal torneo de clubes en Europa, trofeo que por ahora le ha sido esquivo tras perder la final ante Chelsea en la temporada 2020-21.

“No quiero decir que esté de acuerdo de ello, pero estoy seguro que seré juzgado por esta competición”, respondió Guardiola, que con el Manchester City ha ganado más de una decena de títulos, incluyendo cuatro de las últimas cinco Premier League, pero que tiene una gran deuda en Champions League.

“Desde el primer día que llegué aquí me dijeron que venía a ganar la Champions. Dije ‘¿Cómo?’… Si fuera entrenador del Real Madrid tal vez, pero aquí, no sé. Sin embargo, eso no va a cambiar”, agregó.

“Nunca ganamos la Champions pero siempre somos los principales candidatos, entonces algo bien debemos haber hecho. La realidad se ve en la cancha”, sostuvo un día antes de la revancha con Leipzig, a quien elogió como equipo. “Lo único que tenemos que hacer es ganar el partido”, complementó.

Finalmente, Pep Guardiola exlplicó que “es muy importante seguir en estas competiciones, porque te permiten seguir competitivos en los dos últimos meses de la temporada. Seguir intentando acercarnos al Arsenal, seguir en Europa… Eso sería bueno”.