Pep Guardiola habló este viernes en la previa del duelo de Manchester City ante Crystal Palace y se refirió a los actos de indisciplina de Kyle Walker, quien fue grabado borracho, acosando a una mujer y mostrando sus genitales en un bar de Wilmslow.

“Es un tema privado. Lo resolvemos internamente con él. Este no es el lugar para hablar de situaciones privadas”, dijo Guardiola, que agregó sobre Walker: “Ya lo saben. Cuando abres la puerta de casa, debes saber que te grabarán hagas lo que hagas. Es parte de la sociedad”.

Leer también ¡Insólito! Captan a figura de Manchester City ebrio, acosando a una mujer y mostrando sus genitales en público Manuel Pellegrini defiende su título con Manchester City tras graves acusaciones contra el club: “No está manchado, ganamos limpiamente”

El registro del lateral de los “Citizens” fue publicado por The Sun, donde aseguran que el seleccionado de Inglaterra podría ser denunciado y afrontar hasta dos años de cárcel por “exhibicionismo”.

El medio británico detalló que los agentes policiales habían confiscado las polémicas imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y que, tras filtrarse, han supuesto un gran escándalo en la Premier League.

“Aunque Walker puede afirmar que su exhibicionismo fue una broma, podría ser interrogado por exposición indecente, que, si se prueba, conlleva una pena máxima de dos años en la cárcel”, advirtió The Sun.

Kyle Walker will face a police probe over a video of him drunkenly flashing in a bar.

He could be charged with indecent exposure, which, if proven, could carry a maximum sentence of two years in prison.

pic.twitter.com/cGd9gi322G

— Barstool Football (@StoolFootball) March 8, 2023