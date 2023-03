Desde Estadio Seguro reaccionan tras incidentes en el Superclásico: “Nuestra postura es empujar para que se lleven a cabo las sanciones”

Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, condenó todos los incidentes ocurridos este domingo en el Monumental, durante el Superclásico que disputaron Colo Colo y Universidad de Chile.

“Lo que ocurrió es inaceptable bajo todo punto de vista. Sucedieron varias cosas que no tienen que pasar en los estadios. Fuimos testigos de agresiones a dirigentes y miembro del cuerpo técnico (de la U). También vimos cómo se lanzaban bengalas y fuegos artificiales, además del lanzamiento de objetos a la cancha, como un cortaplumas”, sostuvo Venegas este lunes.

En la misma línea, la autoridad indicó que “claramente la evaluación no es positiva, pese a todo el trabajo que se realizó para llevar adelante el partido. Hay que evaluar bien el tema con el organizador. Nos vamos a reunir con ambos clubes”.

La jefa de Estadio Seguro aseguró que ahora la labor es “gestionar y coordinar todas las acciones legales correspondientes para investigar lo que pasó, sacar todas las conclusiones y tomar las determinaciones que se tengan que tomar”.

“Nuestra postura es empujar para que se lleven a cabo las sanciones correspondientes”, remarcó Pamela Venegas, a la espera del camino legal que tomará la ANFP y la Delegación Presidencial de la región Metropolitana.

Por último, Venegas aclaró que no fue un error permitir la presencia de fanáticos azules en el Monumental. “Los incidentes no se dan por la hinchada visitante, sino por el mal comportamiento de hinchas en ambos lados. La venta de entradas para la visita no es el factor acá, es el comportamiento de algunos hinchas, no de todos”, concluyó.