Ariel Holan mira con precaución la “visita” de la UC a Unión Española: “No tiene los puntos que debería tener”

El técnico de la UC, Ariel Holan, afrontó la eliminación en Copa Sudamericana a manos del Audax Italiano, lamentando la falta de reacción que tuvo el plantel en el partido disputado en Rancagua.

“Tuvimos dos minutos fatales, no pudimos reaccionar al primer gol y ya vino el segundo. Después el rival se replegó bien en su campo para contragolpearnos. Quedamos muy tristes y dolidos, creo que el equipo viene haciéndolo muy bien y con autoridad en el campeonato, pero no hay equipos que trasciendan si no tienen un sistema defensivo consolidado. Necesitamos trabajar, es un equipo nuevo comparado con el del año pasado”, aseguró el argentino, que apuntó a valorar el rendimiento en el Campeonato Nacional 2023.

“Debemos reponernos rápidamente, pero no es fácil dar vuelta la página de la noche a la mañana. Hay que aprender de estas cosas y darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien en el torneo, que hay que defender la punta del campeonato con dientes y uñas (…) Hay que entrenar duro, brindarle al equipo las mejores prestaciones y cumplir, defendiendo el escudo a muerte cada partido, es decir, siendo competitivos. Hay que tener perseverancia, paciencia y convicción. El equipo está en buena línea, pero tenemos que mejorar en las pérdidas de balón en la salida y del sistema defensivo cuando no tenemos el balón“, insistió Ariel Holan, sobre todo en torno a la cantidad de tantos recibidos por la UC en lo que va del año.

“No nos han hecho goles en inferioridad numérica, como mínimo nos han agarrado mano a mano. La agresividad defensiva es un punto a corregir, sufre en las transiciones y aunque tengas más futbolistas que el rival. Eso al equipo le está costando y no creo que sea por una sola razón. No jugamos “a la carga barranca” con 6 arriba. Era más fácil corregir desde el triunfo, pero ahora tendremos que hacerlo desde los dos torneos que nos quedan”, remarcó el trasandino.

Ariel Holan y lo que viene para la UC

El entrenador de los cruzados se refirió al siguiente partido, en que visitarán a Unión Española en La Serena el domingo. “Es un partido muy importante, es un rival duro y que por ahí no tiene los puntos que debería tener. Las rachas están para quebrarlas, en algún minuto iba a ganar. Sin prisa, pero sin pausa, debemos recomponernos del duelo de 48 horas y focalizarnos en el partido del domingo para defender los objetivos que quedan”, sostuvo, junto con descartar un juicio puntual sobre el criticado Mauricio Isla.

“Más allá que hacer foco sobre un futbolista, debemos hacer hincapié sobre el funcionamiento general del equipo. Caerle a un jugador en particular no creo que sea prudente en el análisis público. Tenemos un plantel muy competitivo. Los jugadores pueden tener momentos que quizá no son los mejores, pero hay que pensar en el colectivo“, comentó.

Además, valoró la chance de que Fernando Zampedri pueda nacionalizarse chileno. “Estuvimos hablando de eso, le gustaría y ya es una decisión personal. Si a él le parece bien, a mí también”, concluyó el DT en San Carlos de Apoquindo.