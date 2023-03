Patricio Ormazábal, ex DT de La Roja Sub 20: “Muchos jóvenes quieren jugar en la Premier y estamos muy lejos de eso”

Patricio Ormazábal, ex DT de La Roja Sub 20, entregó sus observaciones tras el último proceso de la selección chilena en el Sudamericano de la categoría, en donde sus dirigidos no lograron clasificar al Mundial.

“He estado asumiendo un golpe con el Sudamericano. Queríamos la clasificación. Con el tiempo uno hace autocríticas y piensa que pudo realizar otras cosas”, señaló en diálogo con DSports.

Sobre las diferencias que hay entre el nivel local y el extranjero, el estratega nacional indicó que “los jóvenes cuando no juegan en el primer equipo dejan de competir y eso a nivel internacional te pasa la cuenta. Los jugadores se dieron cuenta cuando fuimos a Inglaterra, muchos quieren jugar en la Premier y estamos muy lejos de eso”.

En la misma línea, cuestionó que “los jugadores jóvenes cuando no los citan un par de fechas se quieren ir del equipo. No se pueden conformar sólo por jugar en base a la regla sub 21. Este diagnóstico lo tenía claro antes del Sudamericano”.

Ormazábal apunta al aspecto sicológico

Patricio Ormazábal aseguró que a los futbolistas jóvenes aún les falta mejorar en lo sicológico. “Los resultados en el fútbol chileno no son buenos en general, tanto en la selección como en el torneo. En la selección quedamos al debe en la parte sicológica. Técnicamente el jugador chileno es bueno, pero nos quedamos atrás en lo sicológico”, sostuvo.

Por último, el ex DT de La Roja Sub 20 mencionó que “la evaluación de captación tiene que ser mucho más profunda. Nos fijamos si son rápidos, pero no si están bien de la mente. Tenemos que poner un foco distinto en la formación para que estén preparados cuando lleguemos a instancias finales”.