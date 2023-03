Bastián Roco y su presente sin actividad en Huachipato: “Es un año perdido para mí”

El defensa nacional Bastián Roco vive un duro presente en Huachipato, donde no ha sido considerado en todo lo que va del Campeonato Nacional 2023.

La determinación, claro, no se sustenta en términos futbolísticos, como explicitó el propio jugador. “El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. Gustavo Álvarez (DT del club) me dijo que era una decisión de las personas que manejan el equipo”, aseguró en diálogo con Directv Chile, remarcando que no apunta a otro tipo de influencias en el elenco acerero.

“Quiero pensar que lo que me está pasando es netamente por contrato. Ahora no estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dice “si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo”, sostuvo Bastián Roco, valorando el respaldo recibido por parte del Sifup.

“Están enterados de mi situación, la inspección del trabajo ya fue a ver que yo no estaba entrenando con el grupo. Esto es un proceso que espero se resuelva pronto porque quiero competir. Mi contrato termina en diciembre. Posiblemente es un año perdido para mi“, lamentó quien no fue tampoco considerado para defender a La Roja en el Sudamericano Sub 20 y que reconoció lo complejo que es para él no tener actividad oficial ni tampoco tener chances de salir de Huachipato.

“Me encantaría jugar donde sea, tener minutos en cualquier equipo, quiero tocar una pelota. Si tengo que ir a primera B o lo que sea, iría, pero se que el club no me mandará a préstamo, lo tengo claro. Mi intención es salir bien (…) Es difícil la realidad que estoy viviendo, levantarme y saber que solo voy a correr. No dan ganas de ir a entrenar o incluso de levantarme, pero tengo el apoyo de mis padres que es lo que me importa“, concluyó el jugador de 19 años.