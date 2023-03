Marcelo Cañete y su vida en Santiago Wanderers: Ahora estoy feliz, en la U me sentí menospreciado

La urgencia de subir está instalada en el puerto de Valparaíso, y de eso Marcelo Cañete es está consciente. El flamante refuerzo de Santiago Wanderers se mostró contento por su arribo a Playa Ancha, pero de igual manera no olvida a la Universidad de Chile.

Así lo dejó ver en conversación con En Cancha, donde partió comentando su nueva vida en el puerto principal: “ahora estoy feliz porque los últimos meses en la U fueron complicados, momentos de mucho estrés”, dijo.

“El hecho de ahora poder entrenarme con normalidad, a la par de mis compañeros, te hace cambiar la energía y el ánimo, y más si te encuentras con un grupo que te recibe tan bien. Fue todo rápido, espontáneo, pero es una etapa nueva la que estoy comenzando”, complementó.

Sobre su paso por la U, aseguró que: “el hecho que te digan que no vas a ser tenido en cuenta o de entrenar apartado del grupo… Eso te va generando esa tristeza de decir ‘la pu…, ¿Cómo puede ser? Si yo podría estar perfectamente ahí compitiendo’”, dijo.

“Uno se siente menospreciado, esa es la realidad. En ese sentido, cualquier jugador la pasa mal, sea en la U o en cualquier club. No está bueno. A mí me tocó y tuve que ser fuerte porque había un contrato de por medio, y había que llegar a un acuerdo, que yo creo que se dilató mucho. Por suerte se llegó a un entendimiento donde ambas partes salieron beneficiadas”, agregó Marcelo Cañete.

Insistió en que: “la decisión de que no me tengan en cuenta es válida. Un poco la rabia de uno pasa por el hecho de no dejarme competir, por cortarte de una definitivamente. Si bien mi año en la U no fue el mejor, ese donde nos salvamos del descenso, fue malo para todos”, esgrimió.

Cerró comentando la posibilidad de haber tenido revancha en el CDA este 2023: “en mi cabeza tenía el pensamiento de que la pasamos mal, que zafamos, pero que el año que venía era el mío. Sé cómo es el club y cómo funciona, y que no te den la oportunidad de competir, creo que pasó por cambios de dirigentes que, a la larga, terminaron influyendo en mi salida”, finalizó.