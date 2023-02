Manuel Pellegrini antes de enfrentar a Elche de Enzo Roco: “No pensamos en Europa League ni en Real Madrid, sino en sumar tres puntos”

Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este jueves en rueda de prensa antes de enfrentar al Elche del chileno Enzo Roco, por la fecha 23 de LaLiga española.

El equipo de Roco es colista absoluto del torneo, pero el “Ingeniero” no le restó importancia al rival. “Es extraño que Elche esté en esa posición, todos los años hacía buenas campañas. Es un equipo que tiene jugadores bien dotados técnicamente y son peligrosos en ataque”, indicó.

“Tenemos que entrar al campo sin pensar en lo que han hecho ellos esta temporada, sino lo que tenemos que hacer nosotros en este partido”, recalcó el estratega nacional.

Después de este encuentro, el Real Betis debe jugar contra Real Madrid y en los octavos de Europa League, sin embargo, Manuel Pellegrini evitó pensar en los otros desafíos. “No hay que separar a Elche con Real Madrid. Si creemos que contra Elche haremos menos cosas, no vamos a sacar los tres puntos. No estamos pensando en Europa League ni el Madrid, pensamos en sumar tres puntos más”, afirmó.

Por último, el técnico chileno no dramatizó por las últimas derrotas que ha sufrido su equipo. “Cuando uno pierde dos partidos seguidos, no quiere seguir perdiendo, porque se va alejando de los objetivos. Si los resultados no habían sido buenos, yo no veía algo tan dramático en el nivel de juego como para creer que íbamos a seguir en racha negativa”, agregó.

Elche y Real Betis se verán las caras este viernes 24 de febrero, a partir de las 17:00 horas de Chile.