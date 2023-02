El Real Betis de Manuel Pellegrini festeja tras vencer por 2-1 al Real Valladolid en la Liga Española. El conjunto dirigido por el chileno contó con la participación de Claudio Bravo como titular.

Los verdiblancos no venían en su mejor momento, ya que antes del encuentro contaban con 2 partidos ganados y 2 derrotas por el campeonato hispano. Tras la victoria, el “Ingeniero” expresó: “Tuvimos ocasiones para sentenciar y sufrimos por el marcador más que por las ocasiones. Pero quedé contento con las ocasiones que nosotros generamos”.

La victoria del Betis

Al concretarse el triunfo por 2-1 del Real Betis sobre el Valladolid, Manuel Pellegrini dio sus impresiones del partido. “Hemos sacado tres puntos muy importantes para nosotros, para volver a ganar de nuevo en casa”. Cabe mencionar que el conjunto verdiblanco no ganaba en su estadio desde hace 4 meses.

“Ganamos en casa, pero es un resultado engañoso porque tuvimos muchas oportunidades, no las metimos y acabamos al final con ellos metiendo balones al área. Pero defendimos bien”, argumentó el entrenador chileno.

El balance de Manuel Pellegrini

Para el DT nacional, la victoria conseguida ante el Valladolid no significa que sea una tónica que se tenga que dar en todos los partidos. Así lo dejó entrever, cuando mencionó que “no hay que perder la objetividad, estamos en quinto lugar, a un punto del cuarto, pero no podemos pretender ganar todos los partidos que restan, no es la realidad futbolística”.

“Estamos generando buenas ocasiones, pero tenemos que mejorar el finiquitarlas. Hoy no vi a Claudio Bravo hacer excesivas ocasiones de atajo y no tengo ninguna queja del trabajo defensivo que hemos hecho”, declaró el entrenador chileno.

El próximo partido del Real Betis será el próximo viernes 24 de febrero contra el Elche por la Liga Española y Pellegrini ya palpita lo que será el encuentro correspondiente a la fecha 23 del campeonato hispano. “Lo único que tenemos que pensar es ganar al Elche y cuando lleguemos a junio veremos en qué posición quedamos”, cerró el “Ingeniero”.