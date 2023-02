Joaquín Montecinos sufre otra amargura en México: por lesión no pudo jugar más de 30 minutos en derrota de su club

Joaquín Montecinos no lo está pasando bien en México y durante la noche de este jueves sufrió otra amargura en el partido de su club, Tijuana, contra Guadalajara por la Liga MX.

El delantero chileno saltó a la cancha como titular tras la oportunidad que le dio Miguel “Piojo” Herrera, quien anoche hizo su debut como nuevo DT de los “Xolos”.

Sin embargo, el ex Audax Italiano solo duró 28 minutos en cancha debido a una lesión, por lo cual, tuvo que abandonar el campo de juego tempranamente. Sumado a esto, el ariete nacional vio cómo su equipo perdió el encuentro por 2-1.

De esta manera, Joaquín Montecinos atraviesa un nuevo calvario en el fútbol mexicano, ya que hace un par de días habló de su presente y admitió que “no me ha ido bien en el último tiempo, ni personalmente ni al equipo. Es difícil pasar por esto. No he logrado los objetivos que me tracé cuando vine acá”.

En la misma entrevista, el delantero aseguró que evaluará volver a Chile. “Si de aquí a final de torneo no sumo minutos y sigo sin ser titular, voy a buscar nuevas oportunidades porque uno tiene que buscar su lugar”, comentó hace unas semanas.