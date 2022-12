“Me ilusionaba estar en la selección chilena”: Miguel Herrera revela por qué no llegó a la banca de Chile

El reconocido entrenador mexicano, Miguel “Piojo” Herrera, reveló que tuvo chances de llegar a la banca de La Roja, sin embargo, hubo algunos factores que impidieron su arribo. Tiempo después, el estratega reconoce que se quedó con las ganas de dirigir al combinado nacional.

“Tuve acercamientos de la selección chilena, en algunas oportunidades, pero tenía una cláusula muy fuerte acá en México que impidió que se concretara. Fueron alrededor de tres conversaciones que tuve con gente de Chile. Me ilusionaba mucho estar, tener esa cantidad de jugadores de nivel hubiera sido extraordinario”, explicó Herrera en diálogo con DSports.

Por otro lado, el DT que dirigió a México en el Mundial 2014 elogió a los clubes chilenos y se mostró interesado en llegar al torneo nacional. “Hay equipos muy importantes en Chile. Me da gusto ver la capacidad del fútbol chileno. Podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observarlo, he visitado varias veces el país para ver jugadores”, aseguró.

Miguel Herrera habla de Diego Valdés y Nicolás Castillo

Además, el “Piojo” tuvo alabanzas para uno que la está rompiendo en el fútbol azteca: Diego Valdés. “Es un jugador extraordinario. En América está atravesando un gran momento, tiene buen disparo, llegada, pisa las dos áreas, es un jugador determinante. Es el chileno más importante acá en México”, afirmó.

Por último, el técnico mexicano comentó la compleja situación que vive Nicolás Castillo, a quien dirigió en el América entre 2019 y 2020. “Es un gran profesional, pero una lesión lo dejó fuera de la cancha. Por todo lo que vivió se me hace difícil que pueda regresar a jugar, pero tiene una mentalidad fuerte, solamente él y sus piernas dirán si están para volver”, concluyó.