Joaquín Montecinos, actual jugador del Xolos de Tijuana, se refirió al complejo presente que vive en el fútbol mexicano luego de sumar escasos minutos en el inicio de la Liga MX, situación que preocupa al atacante de cara a su futuro futbolístico y su presencia en La Roja.

“No es fácil. No me ha ido bien en el último tiempo, ni personalmente ni al equipo. Es difícil pasar por esto, pero estoy con muchas ganas de revertir la situación en base a trabajo. Siempre con energía positiva”, reconoció el seleccionado nacional en diálogo con En Cancha.

“Yo quería pelear campeonatos, al menos clasificar a una Liguilla, pero no lo he logrado. En ese sentido, no estoy feliz, no he logrado los objetivos que me tracé cuando vine acá. Pero tengo la mentalidad puesta en mejorar mi situación porque quiero estar feliz nuevamente”, agregó.

En esa línea, el extremo derecho fue autocrítico con su rendimiento en Xolos. “No estoy en un buen momento personal. Esta situación de no jugar me tiene super angustiado, al equipo en general no le ha ido bien y no he aportado al equipo. Soy autocrítico, sé que hay algo que no estoy haciendo bien y espero rectificarlo pronto para ayudar al equipo”, aseguró.

Joaquín Montecinos y la chance de retornar a Chile

Respecto a si ha evaluado volver al fútbol chileno, el ex Audax Italiano afirmó que “hoy en día estoy preocupado, quiero revertir la situación. Si de aquí a final de torneo no sumé minutos y sigo sin ser titular, voy a buscar nuevas oportunidades porque uno tiene que buscar su lugar”.

“Ahora, estoy enfocado en Xolos. Es una deuda que tengo pendiente no poder ayudarlos a conseguir sus objetivos. Tengo la deuda con La Roja, porque en un momento sentí me gané un puesto y ahora quiero recuperarlo. Cuando terminé el torneo veré que hago en México, pero ahora la deuda está con Xolos. Quiero seguir progresando, no quiero que se estanque mi carrera, siento que ahora mi carrera está estancada, así que estoy enfocado en revertir esta situación”, cerró.