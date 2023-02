Fabián Castillo analiza su adaptación en Colo Colo: “Me falta entenderme con algunos compañeros, no es tan fácil”

Fabián Castillo, delantero que llegó a Colo Colo en el reciente mercado de fichajes, se refirió a su adaptación en el plantel y al esquema que propone el técnico Gustavo Quinteros.

“Es un juego nuevo para mí, porque estaba acostumbrado a otro tipo de juego, pero me toca adaptarme rápidamente. El partido pasado fue bueno para mí dentro de lo que el entrenador me está pidiendo. Me he sentido muy cómodo”, señaló este jueves en rueda de prensa.

El atacante colombiano aseguró que aún tiene el desafío de conocer mejor al resto de jugadores albos. “Me falta entenderme con algunos compañeros, no es tan fácil, recién llevamos 20 días y somos muchos futbolistas nuevos. Pero hemos tenido un avance importante”, reconoció.

Además, el ariete de 30 años destacó el apoyo que ha recibido por parte de Esteban Pavez, con quien compartió camarín en México. “Tenemos una muy buena amistad desde Tijuana, estoy feliz de estar aquí con él. Me ha ayudado en lo que es la adaptación y acostumbrarme a lo que es Colo Colo”, indicó.

Fabián Castillo también anticipó el próximo partido del “Cacique” contra Everton. “Son un equipo complicado y jodido en la parte de adelante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser intensos. Estamos de local, somos el club más grande, hay que tratar de marcar diferencias y someter al rival”, remarcó.

Por último, el colombiano comentó el retiro de Matías Fernández, a quien enfrentó en el fútbol mexicano cuando el volante chileno estuvo en Necaxa. “Es un jugador extraordinario, de mucha calidad. Sé que es un referente e ídolo en Colo Colo. Le deseo lo mejor, muchos éxitos en lo que viene para su vida. Que sea un retiro lindo y que se le pueda despedir como se lo merece”, concluyó.