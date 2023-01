Fabián Castillo aclaró el “momento no muy bueno” en el que dijo llegar a Colo Colo: “Física y futbolísticamente me siento al 100%”

El séptimo refuerzo de Colo Colo, Fabián Castillo, fue presentado oficialmente este miércoles ya como parte del plantel albo, instancia en la cual el colombiano se mostró más que contento con la oportunidad de jugar en el país.

“Estoy feliz de estar en el club más grande de Chile, orgulloso, espero estar a la altura de lo que representa el club en este país. Llevo dos días acá, salí a conocer un poco la ciudad y el taxista me contactó porque se me habían quedado los lentes ahí. Estoy agradecido del recibimiento”, aseguró en el estadio Monumental, instancia que aprovechó de aclarar sus declaraciones al momento de llegar a Santiago, cuando dijo que llegaba “en un momento no muy bueno”.

“Me expresé mal, no eran las palabras adecuadas. Me refería a que tenía poca participación en los últimos seis meses, pero física y futbolísticamente me siento al 100%. Fue por decisiones técnicas, pero estoy listo y preparado para afrontar este lindo reto. Me considero un buen jugador y espero plasmarlo dentro de la cancha”, aseguró Fabián Castillo, que destacó las condiciones con las que espera aportar a Colo Colo.

“Me gusta mucho asistir a los delanteros, llego bien, con buenas condiciones, que es lo importante tras hacer pretemporada. Futbolística y físicamente me siento a tope para competir por una posición (…) Soy un jugador arriesgado, me gusta encarar bastante e ir hacia adelante. Espero aportarle mucho de eso al plantel, quiero conocer rápido a mis compañeros para ir adaptándome al juego que quiere el profe (Gustavo Quinteros)“, aseguró el delantero de 30 años.

Fabián Castillo y sus referencias de Colo Colo

Formado en Deportivo Cali, el cafetalero destacó su conocimiento del “Cacique”. “Tengo muy buenas referencias del club y desde que llegué no se han equivocado (…) Vamos a ir a por todo, es un club grande y está preparado para todo. El profe me quiere potenciar otra vez, espera que me sienta con toda la confianza y que pueda explotar“, remarcó quien este miércoles ya tuvo su primer entrenamiento y que será citado para el duelo ante Deportes Copiapó.

En el Monumental ya tuvo sus primeros conceptos con el DT, que lo conoce de su paso por los Xolos de Tijuana en 2020. “Tuve la posibilidad de hablar con él un buen rato. Será decisión de él si cuenta conmigo, pero yo estoy disponible desde hoy para comenzar el torneo. Me recibieron muy bien, me sentí muy cómodo, como uno más. Estoy contento de estar aquí”, planteó, además de valorar los consejos que le dieron otros dos conocidos del cuadro albo con los que compartió en México: Pablo Guede y Esteban Pavez.

“Colo Colo es un club que conozco desde hace mucho tiempo, tengo muy buenas referencias. Chile es un país que quería conocer hace tiempo, estoy muy contento de estar en el equipo más grande de este país”, concluyó en la conferencia de prensa.