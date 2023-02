Desde el arbitraje español rompen el silencio por vicepresidente que recibió pagos del Barcelona: “No sabíamos muy bien cuál era su cometido”

En el ojo del huracán está el Barcelona y José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del comité de árbitros español, tras revelarse que el club catalán le realizó millonarios pagos cuando el colegiado estaba en el cargo, un presunto caso de corrupción que ya está investigando la fiscalía de España.

Este jueves, rompió el silencio Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en dicho país, quien inmediatamente se desmarcó de Enríquez Negreira.

“No sabíamos muy bien cuál era su cometido, porque nos veíamos dos veces al año y el contacto que tenía con los árbitros era mínimo. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba en la sombra”, aseguró Medina Cantalejo en declaraciones que publicó la Real Federación Española de Fútbol.

“Llevo 40 años en el arbitraje y posiblemente este es uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado 11 años en Primera División y puedo decirles a todos que no ha habido ninguna insinuación, ningún consejo, sobre tener algún tipo de inclinación en un resultado o tomas de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo”, afirmó el presidente del CTA.

“Pongo las dos manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros, que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo, se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien”, concluyó el ex réferi español.

Se complican las cosas para el Barcelona

Por otro lado, hoy el diario El País reveló nuevas cifras del dinero que el Barça le depositó al otrora vicepresidente de los árbitros. En un inicio, se informó que el club pagó 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 por concepto de “asesoramiento verbal”.

Sin embargo, ahora el medio citado detalló que el monto se eleva a 7 millones de euros y los pagos comenzaron muchos años antes, desde 2001.

En tanto, la Real Federación Española de Fútbol también se pronunció mediante un comunicado oficial. “En el momento en que se disponga de la información suficiente, adoptaremos las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar”, indica el organismo, el cual pidió personarse en los procedimientos judiciales que se lleven a cabo.