Fabián Castillo se sorprende con Carlos Palacios en Colo Colo: “Sabemos que será tomado en cuenta en la selección chilena”

Fabián Castillo, quien llegó a Colo Colo este 2023, ya sumó sus primeros minutos con el “Cacique” en el Campeonato Nacional, pero ahora su próximo anhelo es debutar como local en el Estadio Monumental, oportunidad que tendrá el lunes 13 de febrero ante Ñublense.

“Estoy muy contento y con ansiedad de poder debutar en casa. Me han comentado del ambiente y la hinchada, que es muy intensa, se ha sentido de visita. Es un privilegio estar en Colo Colo”, reconoció el colombiano en diálogo con DSports.

El atacante de 30 años también reveló qué es lo que pide el entrenador Gustavo Quinteros. “Quiere que juegue con confianza, que aporte al grupo con mi velocidad y ayudar a que los delanteros conviertan goles. Me he sentido cómodo en el grupo”, señaló.

Además, el ex Juárez de México mostró deseos por quedarse en el fútbol chileno y consolidarse con el cuadro albo. “Me gustó el país y el club. El frío para mí no es problema. Mis intenciones son quedarme aquí, tengo que hacer las cosas bien para que se dé la opción de compra y no estar de pasada”, aseguró.

Finalmente, Fabián Castillo elogió a un futbolista de Colo Colo y lo proyectó en la selección chilena. “Carlos Palacios es un jugador excepcional, cualquier equipo quisiera tenerlo. Nos va a aportar mucho por su talento y su inteligencia para jugar fútbol. Sabemos que será tomado en cuenta en la selección”, agregó el colombiano.