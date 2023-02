Ben Brereton y su regreso a los goles en Blackburn: “Extrañaba ese sentimiento; espero poder hacerlo más”

Ben Brereton valoró su regreso a los goles luego de tres meses con el Blackburn Rovers. El delantero chileno anotó un agónico tanto para darle el empate a los de Lancashire ante West Bromwich por la fecha 32 de la Championship.

“Extrañaba ese sentimiento. La mejor sensación es cuando anotas y puedes ayudar a los chicos a conseguir un punto. Definitivamente, fue agradable con los fanáticos visitantes y todos los muchachos que celebraron y obtuvieron un punto”, explicó el atacante de La Roja en diálogo con las redes oficiales de los “Rovers”.

En esa línea, agregó que “los muchachos hicieron un verdadero cambio hoy y cavaron profundo. West Bromwich es un buen equipo y ha tenido una buena racha, pero defendimos muy bien, nos mantuvimos fuertes y creo que merecimos un punto”.

“Estamos aprendiendo de cada juego y, como dije, hoy creo que los muchachos hicieron un gran cambio y trabajaron muy duro. Estoy en este equipo para marcar goles y crear oportunidades y el gol no ha llegado en algunos juegos hasta ahora. Estoy muy feliz de marcar de nuevo y espero poder hacerlo más antes del final de la temporada”, cerró.

