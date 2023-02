Christiane Endler es finalista del premio The Best por cuarta temporada consecutiva

Christiane Endler continúa marcando hitos para el fútbol femenino chileno al aparecer en la terna de las finalistas al premio The Best a la mejor arquera de la temporada 2022.

La capitana de La Roja avanzó a la última fase en la elección donde apuntará a defender el reconocimiento que sumó el año pasado. En esta ocasión, sus rivales serán la británica Mary Earps y la alemana Ann-Katrin Berger.

Así las cosas, Christiane Endler marca su vigencia en este tipo de condecoraciones pues es finalista del premio The Best por cuarta temporada consecutiva, donde además de ganar en 2021 fue segunda en las ediciones 2019 y 2020.

Tras la selección de un jurado compuesto por entrenadoras, capitanas de selecciones femeninas y periodistas especializadas, la portera del PSG será parte de la ceremonia programada para el próximo lunes 27 de febrero en París, donde se resolverá si es electa o no por segundo año como la mejor portera del mundo.

Here are your finalists for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper Award! 🤩

🇩🇪 @Berger_Ann

🇨🇱 @TIANEendler

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 8, 2023