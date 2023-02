El técnico del Olympique de Marsella, Igor Tudor, se defendió tras las múltiples críticas que recibió por no poner a Alexis Sánchez de titular ante el Niza este domingo.

La escuadra del chileno se inclinó por 3-1 y el tocopillano recién vio acción en el cotejo durante el segundo tiempo. Antes de que entrara, su elenco ya perdía por 2-0 en la primera mitad.

“Honestamente, Vitinha hizo un buen partido. Es un chico que viene del fútbol portugués y tiene que adaptarse, tuvo un disparo y buenas combinaciones”, lanzó el estratego en conferencia de prensa.

En esa línea, fue enfático en señalar que “Sánchez no puede jugar siempre los 90 minutos. No podemos ganar siempre, si no tendríamos 120 puntos. Fue un partido muy duro el de hoy y para mí, el equipo titular fue el correcto”.

A pesar de la decisión de Tudor, se especula que quiso guardar a Sánchez para el partido que se viene este miércoles ante el PSG por los octavos de la Copa de Francia.