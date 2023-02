Ángelo Sagal relata la cruda realidad que hay Turquía por el terremoto: “Se escuchan sirenas a cada rato, todo está indescriptible”

Ángelo Sagal, delantero chileno que milita en Turquía, conversó este lunes con Los Tenores de ADN para relatar el complejo momento que vive tras el terremoto de magnitud 7,8 que golpeó a aquel país y a Siria.

“Estuvo muy feo, fue como a las 4 de la madrugada, estábamos durmiendo y nos tuvimos que levantar rápido. Me paré a buscar a mi hija y mi señora tomó a nuestro niño. Nos pusimos en el umbral de la puerta. Lo sentí muy diferente a lo que pasó en 2010 en Chile”, señaló el atacante del club Gaziantep FK.

“Empezó muy suave y se empezó a desbaratar el movimiento. Sentía que la casa se movía muchísimo. Mi hijo de 4 años decía que un monstruo estaba moviendo la casa”, indicó sobre la reacción que hubo dentro de su familia.

El ex seleccionado nacional explicó que están atrapados en la localidad de Gaziantep. “Están todas las calles llenas de nieve, por eso está complicado salir. Ya cerraron los aeropuertos aquí y en otras ciudades cercanas. No hay como salir. Sería un trayecto de 10 horas en auto para recién poder tomar un vuelo. No sé si es conveniente con las réplicas”, afirmó.

“Quisimos salir a buscar agua y cosas para abastecernos, pero no se puede avanzar hacia ningún lado, toda la gente está corriendo”, manifestó en la misma línea.

El ex Huachipato aclaró que el pánico se instaló fuertemente en las calles. “Se escuchan sirenas a cada rato, mis compañeros turcos me han contado que todo el centro está indescriptible. Mucha gente vive en departamentos y las estructuras no están para aguantar este sismo”, mencionó.

La casa del ariete chileno sufrió daños, pero no se derrumbó. “Bajamos colchones al living, nos quedamos cerca de la puerta para salir al patio, tenemos suerte de vivir en casa. Mis compañeros están en unas torres de 40 pisos, ellos se fueron al club porque no tienen dónde quedarse, el miedo es mucho más que estar en una casa”, agregó.

La muerte de su colega y el deseo de cambiar de club

En diálogo con Los Tenores, Ángelo Sagal reaccionó a la muerte de Ahmet Eyüp Türkaslan, arquero turco del club Yeni Malatyaspor, quien perdió la vida producto del terremoto. “Leí que estaba dentro de unos escombros… Qué mala noticia”, añadió.

Por último, el futbolista nacional se mostró abierto a marcharse del Gaziantep FK por la situación que se vive en Turquía. “Termino contrato en junio y veremos qué pasa. Si tuviera cómo salir en estos momentos, saldría por el beneficio de mi familia, no por un tema personal o por no querer seguir en el equipo”, concluyó.