Brasileño campeón de Champions lapida a Arturo Vidal: “¿Gran jugador? Estás bromeando”

Arturo Vidal no vive un grato presente en Flamengo en el arranque de la temporada 2023. El “King” fue baja en el último duelo del “Mengao” en el Campeonato Carioca por lesión y sigue sin poder afianzarse con un puesto de titular, por lo que empieza a sumar críticas desde Brasil.

Carlos Alberto, ex mediocampista de Fluminense y campeón de la Champions League 2004 con el Porto de José Mourinho, arremetió contra el volante nacional y aseguró que, en su opinión, no es un jugador de calidad para el fútbol brasileño.

“Le doy una pelota, le mando que haga 100 malabares. Decir que Vidal es un gran jugador, estás bromeando. ¿Con quién lo comparas? Vampeta era mucho mejor que Vidal. (Freddy) Rincón era mejor que Vidal”, comentó el ex jugador en diálogo con el podcast podcast Mundo GV.

En esa línea, agregó que el formado en Colo Colo “es muy bueno, juega en un club de mierda, pero el as, en mi opinión, es muy alto”. No obstante, profundizó en su crítica al chileno nuevamente.

“¿As? Mi nivel de exigencia es alto. ¿Qué es un as para ti? Son buenos jugadores para mí. Esa es mi opinión. Un as para mí es Djalminha, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. No están en ese nivel y nunca llegará. No los estoy menospreciando, sobre todo porque ellos mismos saben que estos muchachos están muy por encima de ellos”, cerró.