Fabián Castillo aterriza en Chile para reforzar a Colo Colo: “Llego en un momento no muy bueno, es una linda oportunidad”

Durante la madrugada de este lunes aterrizó en Chile el nuevo atacante de Colo Colo: Fabián Castillo. El jugador colombiano de 30 años llega al “Cacique” a pedido de Gustavo Quinteros y tendrá la tarea de remplazar el cupo que dejó Gabriel Costa en delantera.

Tras pisar suelo nacional, el futbolista nacido en Cali entregó sus primeras palabras y se mostró emocionado por sumarse al cuadro albo. “Estoy feliz de estar acá en el más grande, espero incorporarme pronto y empezar a entrenar, para conocer al grupo y para empezar el torneo con todo”, señaló.

“No lo pensé en venir, dije que sí, es un club muy grande, el más grande de Chile. Gustavo Quinteros me tuvo como rival en México. Ya me conoce. Estoy feliz de que me haya seleccionado a mí”, comentó el delantero que llega proveniente del Xolos de Tijuana.

Fabián Castillo también recalcó que desea encontrar su mejor nivel en Colo Colo. “Llego en un momento no muy bueno, esta es una linda oportunidad para volver a ser ese jugador que la gente conoce y que le gusta ver jugar”, afirmó.

“A todo extranjero que llega a cualquier país se le exige. Vengo con expectativas muy altas. Trataré de dar lo máximo y adaptarme lo más rápido posible a lo que es la liga y el club. No conozco mucho del fútbol chileno”, reconoció el colombiano.

Por último, el atacante describió sus características y aseguró que un futbolista con “mucha velocidad, rápido, hábil, mucho compromiso. Soy más asistidor. Espero ayudar mucho a mis delanteros, darles asistencias y entenderme bastante bien con ellos para que el juego en equipo fluya”.

Así fue la llegada Fabián Castillo