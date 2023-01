Manuel Vicuña tras brillar ante Colo Colo en la Supercopa: “Hace tiempo no tenía un partido donde me tocara encarar y girar”

Manuel Vicuña, delantero de Magallanes, conversó este lunes con Los Tenores de ADN y se refirió al reciente título que obtuvo con la “Academia” tras vencer a Colo Colo en la Supercopa 2022.

“Fue un partido intenso desde el primer minuto, los 22 jugadores estábamos con una cara de hambre, con ganas de jugar”, señaló de entrada el habilidoso atacante, quien se convirtió en la gran figura del partido.

En varios pasajes del encuentro, el ariete mostró sus condiciones y expuso todas las debilidades de la defensa alba. En cuanto a su buen desempeño, comentó: “Como soy un jugador bajo, me cuesta menos girar, tengo más incorporado ese giro. Hace tiempo que no tenía un partido donde me tocara encarar y girar. Estoy feliz por lo que hice y fue lo que salió en el momento”.

Además, el futbolista de 23 años reveló que en el inicio de su carrera fue mediocampista. “Puedo jugar bien de volante y de extremo. No me compliqué tanto de extremo, porque en las series menores de San Antonio Unido me tocó jugar ahí. Tan complicado no fue”, reconoció.

Por último, el delantero de Magallanes tuvo palabras de elogios para su DT, Nicolás Núñez. “Lo hace muy bien en cómo manejar el grupo. Muchos fuimos compañeros de él. Es muy cercano con los jugadores, hace que cada uno sienta confianza al momento de jugar”, completó Manuel Vicuña.