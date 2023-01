César Cortés adelantó el desafío de la Libertadores con Magallanes: “Imposibilita dejar la actividad”

Campeón de la Primera B, monarca de la Copa Chile y ahora flamante ganador de la Supercopa 2023. César Cortés ha comandado un periplo espectacular con Magallanes y el pasado domingo sumó un nuevo título.

El volante y capitán de la “academia” está arrasando en el fútbol chileno y ahora, en Viña del Mar, se dio el lujo de vencer a Colo Colo para consagrarse como el mejor equipo nacional de la temporada 2022.

Pasaron las horas y el cuadro de la región Metropolitana organizó una cena para celebrar el nuevo título, instancia donde el mediocampista conversó con ADN Deportes: “estamos muy contentos, es un trabajo que lleva años, que se materializa ahora en los últimos meses que han sido increíbles, y donde las cosas se han hecho bien en todos los estamentos, hemos puesto algo adicional, para que esto suceda”.

“Fue fundamental el cómo me siento aquí, disfruto lo que hago, el ganar la Copa Chile, me hizo tener más ganas de continuar, de ganar la Supercopa, quería ganarla, lo logramos y ahora está la Copa Libertadores, es como que no terminaran los desafíos y eso imposibilita dejar la actividad“, complementó César Cortés.

Respecto al trabajo de Nicolás Núñez, aseguró que: “me gusta la determinación que tuvo la dirigencia para optar por él. Tiene muy buena preparación académica, se preparó muy bien y ha quedado demostrado, hay muchos factores que inciden, se ha preparado en todos los ámbitos, al estar preparado ha dado el ancho, y lo ha hecho bien, esperemos que siga así. Va a ir mejorando día a día y podrá pegar el salto”, dijo.

Cerró con respecto a su posible retiro que: “veremos a que me voy a dedicar más adelante, me he preparado mucho, pero ahora estoy disfrutando este paso que me está quedando en el fútbol”.