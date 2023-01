Abner Vinicius alabó a Pellegrini tras su llegada al Betis: “Tiene una manera de trabajar muy buena”

La flamante nueva incorporación del Betis, Abner Vinicius, habló en su llegada al elenco de Manuel Pellegrini, elenco donde espera brillar en los próximos partidos.

“Estoy muy agradecido a todo el club. No son contrataciones fáciles, el club está trabajando muy bien y lo facilitó todo. Es un club muy grande que fue campeón de la Copa del Rey. Yo daré todo lo que tengo para ayudar al equipo. Quiero dejar mi huella”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “todos me dieron la bienvenida, es un grupo muy receptivo. No sólo los brasileños estuvieron conmigo. Se nota que están trabajando mucho y yo también lo haré”.

Respecto a sus condiciones, manifestó: “Creo que soy un jugador inteligente sobre el campo. Todo entrenador tiene una manera de jugar. Pienso a la hora de hacer las cosas, seguro que el técnico espera algo diferente y trabajaré para eso. Marcelo y Roberto Carlos nos marcaron, pero yo quiero trabajar y dejar mi huella en el Betis”.

Tras ello, Vinicius tuvo palabras de elogio para Manuel Pellegrini. “Hablé con el entrenador, pero no mucho. Me hizo parte del grupo, creo que tiene una manera de trabajar muy buena. Me sentí cómodo con su manera de llevar el entrenamiento. ¿Jugar ya? Yo estoy preparado, es una decisión del entrenador, pero yo estaré preparado para jugar cuando lo crea oportuno”.

Finalmente, se refirió a su adaptación al fútbol español. “No será un problema aunque sea un fútbol diferente. Allí el fútbol también es rápido, trabajaré mucho y me adaptaré con el tiempo y la dedicación”, cerró.