DT del Celta descarta el fichaje de Clemente Montes: “No tiene sentido traer jugadores de Sudamérica, porque primero se adaptan a comer paella”

Carlos Carvalhal, entrenador del Celta de Vigo, le bajó el perfil al fichaje de Clemente Montes y de cualquier futbolista sudamericano. El portugués dejó claras sus razones este viernes en conferencia de prensa después del partido ante el Villarreal.

“Este mercado es muy difícil, vamos a intentar no revolucionar nada porque estamos muy satisfechos con toda la plantilla. Sí intentaremos traer uno o dos jugadores, pero tenemos que tener paciencia”, señaló de entrada sobre el tema de refuerzos para el cuadro céltico.

Luego, disparó con todo y mostró su total negativa por contratar a un sudamericano. “No tiene sentido traer jugadores de Sudamérica, porque primero se adaptan a comer paella, jamón, queso y luego se termina la temporada. Vienen con frío. Entonces es mejor no hacer nada”, explicó.

“No pensamos mucho en el mercado, estamos centrados en nuestro trabajo y en intentar mejorar el equipo. Para las otras cosas hay personas muy competentes que intentarán hacer lo mejor también”, concluyó Carlos Carvalhal tras empatar 1-1 con Villarreal en La Liga española.

Además, el portugués habló el pasado jueves en una rueda de prensa y fue consultado por el delantero de Universidad Católica. “No lo conozco. No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos todos, pero no lo conozco”, fue su única respuesta sobre el ariete cruzado.

De esta manera, parece derrumbarse la opción de Clemente Montes en el Celta de Vigo, al menos para este mercado europeo, el cual se cerrará el 31 de enero.