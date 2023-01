Diego Sánchez se postula a la selección chilena tras sus primeros partidos en Coquimbo: “Siento que soy una opción real”

Diego Sánchez vive días felices en Coquimbo tras haber ya sumado sus primeros partidos en el elenco “pirata”, donde fue titular en las victorias sobre la U de Chile y Rosario Central.

“Estoy muy contento de cómo se ha dado el recibimiento, están todas las condiciones para hacer algo lindo. Ha sido rápido el tema de los nuevos nombres, hemos hecho buenas prácticas y no se nota que somos todos nuevos, hay buen feeling y al que le ha tocado jugar lo ha hecho de buena manera”, aseguró el “Mono” en diálogo con Los Tenores, que no se confía de su arranque considerando que pelea el puesto con Miguel Pinto y Guillermo Orellana.

“Es una muy linda competencia, Pinto es un gran compañero y es bueno tener una competencia tan dura. Somos los más viejos del equipo los tres, tenemos harta experiencia”, aseguró Diego Sánchez, que destacó el nivel que han mostrado en Coquimbo Unido pese a que el plantel es en su mayoría diferente al del 2022.

“La localía tenemos que hacerla sentir, el apoyo lo tenemos de sobra. Tenemos muy buenas alternativas, Matías Palavecino va a ser una sorpresa este año. Me llevé una grata sorpresa con Bruno Cabrera. Hay jugadores que tienen algo más que lo normal“, describió, tomándose el tiempo para reparar en un nombre en particular y que regresa al fútbol profesional tras haber estado cinco años en la cárcel.

“Cuando hacemos reducidos, Luciano Cabral es una cosa de otro mundo en cómo juega el balón. Es difícil su adaptación, hace cuatro meses estaba en la calle y cambiar su vida, salir de su país y venirse a Coquimbo le ha hecho muy bien, trato de ayudarlo. De repente se presiona mucho por querer demostrar, no le ha costado para nada, uno lo ve jugar y parece que no hubiera pasado nada, es un tipo muy tranquilo. Hay que ayudarlo, estar atento, a veces la cabeza te juega una mala pasada. Trato de ser líder y hay que tener las palabras adecuadas”, explicó el arquero de 35 años.

Diego Sánchez aún sueña con La Roja

En la charla con Los Tenores, el jugador de Coquimbo Unido se sinceró en torno a su partida de Unión Española a fines de 2021, cuando posteriormente firmó por Deportes Antofagasta. “Tuve culpa yo también de mi salida, cometí errores, pero me fui con la frente en alto porque di todo y más. El cariño está, pero el año pasado me tocó eliminarlos para clasificar a Copa Sudamericana. Hoy toca defender a Coquimbo y lo haré con el mayor profesionalismo que me ha dado el equipo y la ciudad. El haber sido detenido por conducir con alcohol gatillo un quiebre con el club y se entiende“, remarcó.

Por lo mismo, el “Mono” se proyecta en grande, sobre todo respecto a La Roja. “Mientras más viejo el arquero, se hace más fácil jugar, uno tiene su estilo de juego y es poco ya lo que uno tiene que añadir. Siento que cuando estoy a full, como ahora en la Copa de Verano, puedo ser una opción, nunca he dejado de trabajar para estar en la selección. Siento que soy una opción real, tengo que justificarlo con mi rendimiento y estamos trabajando para eso“, explicó junto con valorar a “competidores” como Brayan Cortés, Sebastián Pérez y a Tomás Ahumada.

De todas formas, tuvo palabras peculiares para Claudio Bravo. “Es un ídolo, un referente. Es demasiado bueno, muy profesional, un líder innato, hablo con él y siempre me deja algo para pensar y buscar una manera mejor de lo que estoy haciendo“, concluyó el hoy portero de Coquimbo Unido.