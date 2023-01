“Alguien del club generó todo esto”: Los descargos de Nicolás Maturana tras sufrir amenazas que lo alejan de Cobreloa

Este miércoles, Nicolás Maturana conversó con Los Tenores de ADN y se refirió a las amenazas de muerte que sufrió hacer un par de días, lo que desencadenó su irrevocable intención de irse de Cobreloa.

“No daré nombres porque esto es tema de investigación, pero alguien del club generó todo esto junto con otro hincha que es importante acá en la institución. Hablaron cosas de mí que eran mentira”, denunció el volante del cuadro loíno.

El ex Colo Colo acusó que “la directiva no me presta apoyo, no me dicen nada y no me han mandado ningún mensaje. Me siento una persona vulnerable. No puede ser que yo haya ido a la PDI con dos mujeres, sabiendo que fui amenazado de muerte y que fueron a mi departamento”.

El mediocampista también mencionó la escasa preocupación por parte del gerente deportivo de Cobreloa, Óscar Wirth. “Él dijo que no compartía conmigo, pero estamos hablando de que a un jugador de fútbol lo fueron a buscar a su casa para matarlo. A pesar de mi mala relación con él y con los dirigentes, se trata de una vida humana. Si te amenazan en la casa, la gente te presta apoyo”, indicó.

En cuanto al origen de las amenazas en su contra, Nicolás Maturana indicó que “desde un problema con el presidente del club, se terminó generando un odio hacia mí y creo que no me lo he ganado, porque en cancha anduve bien”.

“No sé por qué la gente tiene odio conmigo, si yo me he bajado el sueldo por el club, soy el primero en estar para las actividades, he pagado mis tratamientos, hay muchas cosas que hago por el club y la gente no sabe”, finalizó el volante, quien ahora busca equipo para partir a préstamo.