Nicolás Maturana revela graves amenazas en su contra: “Desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”

El volante de Cobreloa, Nicolás Maturana, vive una compleja situación en medio de la incertidumbre por su continuidad en el club. Este domingo, el futbolista se pronunció en redes sociales para revelar graves amenazas que recibió por parte de una persona.

El mediocampista expuso los audios que le envió un sujeto, cuyo nombre en Instagram es Fernando Godoy Veliz. Aquellos mensajes contienen palabras que atentan contra la integridad física del jugador. “En Calama está tu ataúd. Sé donde llegas, sé donde vives, sé todo. Mejor ándate a otro equipo”, fue una de las frases que se logra escuchar.

A raíz de esta situación, el ex Colo Colo realizó sus descargos en la misma denuncia y a través de una historia de Instagram señaló: “Pero si me voy, no se preocupen, ya aguanté mucho. Y esto de mandarme videos abajo de mi edificio y bajar a mi estacionamiento, es lo último”.

“Ya me cansé de amenazas. Me aburrí de que me traten tan mal y yo entregando todo por el club. Es mucho, desde los dirigentes hasta hinchas me han hecho polvo”, concluyó Nicolás Maturana, quien por ahora se muestra más lejos que cerca de Cobreloa para este 2023.

El mensaje de Maturana