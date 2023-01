Nicolás Maturana anuncia su salida de Cobreloa tras recibir fuertes amenazas: “Es clara la señal, la dirigencia no me quiere acá”

Nicolás Maturana le pondrá fin a su etapa en Cobreloa. Así lo confirmó el jugador durante este lunes, luego de recibir graves amenazas de muerte en redes sociales y tras considerar un nulo apoyo por parte de la dirigencia del club.

El volante conversó con medios locales sobre los fuertes audios que recibió en Instagram, sin embargo, explicó que también hubo un grupo de sujetos que llegaron hasta su domicilio. “No son audios nada más, fueron a mi edificio a amenazarme. No pudieron entrar, porque el conserje no los conocía, pero se pasearon por el estacionamiento y me mandaron fotos de donde vivía yo, es algo grave y lamentable”, señaló.

“Es clara la señal, sé de donde viene, pero no daré nombres, la gente lo sabe…”, agregó el ex Colo Colo, quien lamentó la poca preocupación que ha mostrado el elenco “loíno” por su situación personal. “Quieren que me vaya y lo voy a hacer”, remarcó.

“Ya lo hablé con el entrenador, me quiero ir a préstamo. Extrañaré el club, ya son dos años y medio acá, pero no me quieren de parte de la dirigencia, gerencia deportiva y el cuerpo técnico tampoco puede hacer mucho, porque no los pescan cuando dicen las cosas”, afirmó el mediocampista.

La reacción de Cobreloa

En tanto, los “Zorros del Desierto” se pronunciaron en redes sociales con un comunicado para condenar las amenazas que sufrió Nicolás Maturana. Además, el club informó que estudiará la opción de tomar acciones legales en contra de los responsables.