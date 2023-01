Tres árbitras chilenas van al Mundial Femenino 2023 tras ser designadas por la FIFA

Pase lo que pase con La Roja Femenina en el repechaje, habrá presencia chilena en el Mundial Femenino 2023. Este lunes, la FIFA anunció el listado de árbitras que estarán en la Copa del Mundo y tres réferis nacionales fueron designadas.

María Belén Carvajal, Leslie Vásquez y Loreto Toloza fueron seleccionadas para desempeñar sus funciones en esta cita planetaria que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto.

Carvajal irá al certamen como jueza principal, mientras que Vásquez y Toloza van como árbitras asistentes. Además, por primera vez en la historia del torneo se han elegido seis mujeres para integrar el equipo arbitral del VAR, donde usualmente hay mayor presencia masculina.

Chile aún espera rival en el repechaje del Mundial. Senegal y Haití son las dos opciones, quienes se enfrentarán el 18 de febrero. La que selección que salga victoriosa, se medirá contra La Roja Femenina el 22 de febrero por el boleto final.

33 referees, 55 assistant referees and 19 video match officials appointed for @FIFAWWC Australia & New Zealand 2023™

👉https://t.co/Hc8Hxzur5f pic.twitter.com/FksEhRLG9s

— FIFA Media (@fifamedia) January 9, 2023