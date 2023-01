Miguel Ángel Russo y las malas campañas que arrastra la U: “No es normal que el club pelee el descenso, espero que mejore”

Un viejo conocido tomó la palabra y se refirió al momento que vive U. de Chile. Se trata de Miguel Ángel Russo, ex DT de la U y semifinalista de Copa Libertadores con el club en 1996, quien actualmente está dirigiendo a Rosario Central.

Este fin de semana, el técnico argentino enfrentó a su ex equipo en el partido amistoso entre azules y rosarinos disputado en Coquimbo. Luego de su reciente paso por Chile, Russo habló de la U y se enfocó en las malas temporadas que arrastra el equipo, donde ha peligrado más de una vez con el descenso a la Primera B.

“No es normal que la Universidad de Chile pase por este tipo de situaciones de pelear los descensos, espero que mejore y tendrán que mejorarla. Este es un equipo que tiene que jugar competencias internacionales, pero no es fácil”, señaló el trasandino en diálogo con DSports.

Además, evitó sacar conclusiones adelantadas sobre esta nueva U. de Chile que ahora dirige Mauricio Pellegrino. “Son comienzos, con equipos en formaciones. Es difícil sacar un análisis completo ahora en la Universidad de Chile. Le deseo lo mejor a Pellegrino”, indicó.

Miguel Ángel Russo no le cierra la puerta a la U

Por otro lado, el estratega argentino abordó la posibilidad de regesar al cuadro laico. “Por un problema personal me fui de Universidad de Chile. Ahora le deseo lo mejor. Sobre dirigirla de nuevo, si dispongo de todo, Dios dirá si tengo que aparecer. En este tipo de cosas uno nunca sabe y no me gusta aventurar un futuro”, afirmó.

Por último, Russo descartó cualquier contacto con la dirigencia de la U en los últimos años. “En ningún momento me volvieron llamar de Universidad de Chile, nunca tuve algo serio, algo formal”, concluyó.