La confesión de Carlos Tevez sobre el título de Argentina: “Seguí poco el Mundial, me gustaba Francia”

Carlos Tevez, exfutbolista de la selección argentina e histórico de Boca Juniors, sorprendió al referirse al título conseguido por la “Albiceleste” en el Mundial de Qatar 2022, asegurando que no estuvo pendiente del certamen e incluso que le gustaba más Francia.

“Seguí poco el Mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba. Me pasa eso. Me gusta ver los equipos que me llaman la atención. Lo veo con otros ojos ahora”, comentó el ex DT de Rosario Central en diálogo con SuperMitre.

Y agregó sobre Lionel Messi: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él. Seguramente lo veré dentro de poco para darle un abrazo. Me pone muy feliz. Es una leyenda”.

Además, Carlos Tevez habló sobre la chance de volver a dirigir y destacó que “tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer. Hoy no tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. A mí me seducen los proyectos. Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político. Apenas salí, me llamaron de Independiente”.

Finalmente, agregó que “no extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó. Tengo 38 años. No tuve lesiones complicadas, corro a las mañana, hago gimnasio, juego al fútbol, pádel, al golf. Estoy sano. Si quisiera volver, podría volver. Pero no lo extraño”.