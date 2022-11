Carlos Tevez anunció este jueves que dejará ser entrenador de Rosario Central. A pesar de tener contrato vigente, el “Apache” convocó a una conferencia y dio conocer su decisión para finalizar su primera experiencia como DT.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, explicó el exfutbolista.

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó, apuntando a las elecciones presidenciales del cuadro “Canalla” como detonante de su salida.

“Primero está el escudo de Central y después mi nombre. Cuando quieren poner mi nombre en la política, no lo voy a permitir. Por eso me parece lo mejor, pensando en Central, dar un paso al costado”, complementó.

Los números de Carlos Tevez como DT

El otrora delantero argentino asumió hace cinco meses la dirección de Rosario Central y contaba con contrato hasta junio de 2023. En sus 24 partidos dirigidos, cosechó seis triunfos, once empates y siete derrotas.

Además, tras un irregular rendimiento en el torneo argentino, su equipo terminó en el puesto 20° del certamen y quedó lejos de clasificarse a una copa internacional en 2023.