Hinchas de Pelé honran su memoria a las afueras del hospital donde falleció: “Revolucionó todo el fútbol”

A ya 24 horas de su fallecimiento, en São Paulo se concentran decenas de hinchas a las afueras del Hospital Israelita Albert Einstein para presentar su tributo a Pelé.

ADN Deportes compartió con algunos de ellos, quienes fueron muy contundentes en torno a la importancia que tuvo “O Rei” a todo nivel en Brasil.

“Mucha tristeza, he llorado mucho. Fue un símbolo del fútbol, dentro y fuera de Brasil. Perdimos al Rey del Fútbol. Iré al funeral, no es un viaje fácil. Fue mucho más que jugador, cantó, actuó, fue comediante. Revolucionó todo el fútbol. Con 15 años lo vi jugar y fue mi alegría, nunca vi a jugar a otro como él, me firmó un autógrafo y me hizo inmensamente. Edson murió, pero Pelé es inmortal”, comentó Marcolino, quien llegó con su camiseta del Santos para honrar a Pelé.

“Pelé significa para el pueblo brasileño un símbolo en todo sentido, el tricampeonato del mundo. Brasil se volvió una referencia en el fútbol por Pelé. Estoy triste, pero él cumplió su deber con el fútbol. Entregó todo el talento brasileño al fútbol moderno. Hay dolor, pero también felicidad por todo lo que nos entregó”, aseguró Sergio, quien viajó desde la Amazonía para despedirse.

Todo a la espera de los funerales al “Rey del Fútbol”, cuyos restos mortales serán velados en Vila Belmiro, el estadio del Santos, entre el lunes 2 y el martes 3 de enero.