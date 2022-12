Fernando Carvallo llega a la Primera B: es el nuevo jefe técnico del fútbol formativo de Deportes Iquique

Fernando Carvallo regresa a la actividad de cara a la temporada 2023. El exjugador y entrenador chileno se convirtió en el nuevo jefe técnico del fútbol formativo de Deportes Iquique.

Los “Dragones Celestes” confirmaron la noticia mediante un comunicado oficial y el ex DT de La Roja Sub 20 entregó sus sensaciones tras asumir este nuevo desafío. “Siempre me ha seducido trabajar en la formación de jugadores. La idea es poder desarrollar todo un programa de trabajo muy profesional y ponerlo en práctica con todos los profesionales que tiene el club a disposición”, señaló en diálogo con el club nortino.

Con miras al próximo año, el otrora técnico de Universidad Católica indicó que “lo más importante será tener una buena conexión con todos los profesores, uno solo no hace nada, entonces tenemos que trabajar en equipo con los profesionales que cuenta el club, preocuparnos de la parte social, tener un conocimiento acabado de cada jugador para saber dónde apuntar”.

“La idea es potenciar a todos esos chicos para que ojalá a un corto o mediano plazo puedan estar integrando el plantel profesional. Hay que darle una identidad a Iquique”, recalcó Fernando Carvallo.

Por último, el estratega nacional aclaró cómo debe ser la captación de nuevos juveniles. “Ir a probar 600 chicos en un día no sirve, es una mentira, los grandes clubes ya no hacen pruebas masivas. El jugador con condiciones hay que ir a buscarlo, más que ellos lleguen al club. Y esa será nuestra tarea”, concluyó.

La última experiencia que había tenido Carvallo en el fútbol chileno fue en 2019, cuando se desempeñó como director deportivo de Magallanes en la Primera B.