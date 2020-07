Sebastián Rozental: “Fernando Carvallo hizo que explotara en el fútbol”

El exdelantero de Universidad Católica, Sebastián Rozental, habló con el programa “Todos somos técnicos” del CDF, sobre cómo fue ser dirigido por Manuel Pellegrini y Fernando Carvallo en los Cruzados, tomando una preferencia por uno de ellos.

Al respecto, comenzó diciendo que “el segundo semestre del 96, justo coincide cuando se va Pellegrini y asume Carvallo, y ahí siento que me liberaban porque él me conocía mucho y me quitó presión que me hizo muy bien”.

En esa línea, Rozental añadió: “Manuel era muy exigente, y a pesar que metía goles, él me corregía los errores que tuve en el partido y se quedaba para que hiciese definiciones con la pierna con la que más había fallado. Y Fernando hizo que explotara en el fútbol, me soltara y tuve un rendimiento muy bueno“.

Finalmente, el exariete se refirió sobre la actualidad del fútbol chileno. “Uno entiende que el tema de la pandemia no se pueda jugar, pero no hay planificación para retomarla, donde han pasado bastantes técnicos, y a veces pueden pasar un año sin prepararse, como le pasó al Pato Hormazabal”, cerró.