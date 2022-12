Tomás Alarcón explica su arribo al Zaragoza: “No es un retroceso, es un club grande de España”

Durante la jornada de este miércoles, Tomás Alarcón fue presentado ante la prensa como nuevo refuerzo del Real Zaragoza, el elenco de la Segunda División española. El chileno llega a préstamo hasta junio del 2023 proveniente del Cádiz.

En conferencia, el volante nacional explicó que le interesó Zaragoza “por su historia, tuve la suerte de ser dirigido por Gabriel Milito (en O’Higgins) y él siempre me habló bien del club. En segundo lugar, el proyecto me convenció. Tenía otras posibilidades pero desde que conocí el objetivo del equipo no dudé en venir”.

“El objetivo es subir a Primera División, no hay ningún otro. Hay que clasificar a la liguilla, ir paso a paso, pero este club no puede estar en Segunda División”, recalcó el rancagüino.

Tomás Alarcón descarta volver a Chile

Además, el mediocampista aclaró que no tenía intenciones de regresar al fútbol chileno. “En ningún momento pensé en volver a Chile. Llegar al Zaragoza no es un retroceso, para mí es un avance, en Cádiz no estaba jugando y ahora llego a un club grande de España, que es conocido en Chile”, afirmó.

Finalmente, Tomás Alarcón explicó por qué no tuvo éxito en el Cádiz. “Sufrí una lesión grave justo cuando fue el cambio de entrenador. Estuve dos meses y medio afuera. Cuando volví a estar bien, el equipo ya estaba pulido para pelear las últimas fechas. Después me uní a la selección chilena y el DT del Cádiz no contó conmigo por equis motivos”, complementó.