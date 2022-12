La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió por segundo año consecutivo a la chilena Christiane Endler como la mejor arquera del mundo durante la temporada 2022.

“Después de 2021, la chilena volvió a ser coronada como la Mejor Portera Mundial Femenina 2022 de la IFFHS. Ganó en junio un nuevo título de la UEFA Champions League con el Lyon”, indicó el organismo a través de sus redes sociales.

La capitana de La Roja Femenina se impuso en el primer lugar con 105 puntos, superando a la inglesa Mary Earp (50 puntos), portera titular de su selección y campeona de la Eurocopa; y la alemana Merle Frohms (25 puntos), del Wolfsburgo.

Cabe recordar que Christiane Endler viene de conseguir el mismo reconocimiento de la IFFHS en el 2021, además de quedarse con el premio The Best por parte de la FIFA.

