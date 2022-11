“Es un capitán que no habla”: Leyenda del fútbol brasileño lanza feroz crítica a Lionel Messi

La leyenda del fútbol brasileño, Zico, lanzó una feroz crítica hacia Lionel Messi debido a la falta de liderazgo de la “Pulga” durante los momentos críticos de la selección argentina, luego de la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

”Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, apuntó el ídolo del Flamengo.

“En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi”, agregó Zico.

Zico y su paso por la selección de Brasil

En esa línea, el “Pelé blanco” recordó cuando portaba la jineta de la Verdeamarela. “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tienes que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”, sentenció.

Cabe destacar que Zico, de 69 años, disputó tres Copas del Mundo (Argentina 1978, España 1982 y México 1986). En territorio argentino alcanzó el tercer lugar del Mundial y en España 82′ quedó eliminado en la segunda fase de la competición. En tanto, en México llegó hasta los cuartos de final del torneo, donde fue eliminado a manos de Francia.