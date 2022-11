Rodrigo Ureña, flamante refuerzo de la U de Perú: “El futbolista chileno tiene que jugar en el extranjero, eso es primordial”

El volante chileno, Rodrigo Ureña, le dijo adiós al fútbol colombiano después de tres años y asumió un nuevo desafío para este 2023: jugará en el Universitario de Deportes de Perú.

En conversación con ADN Deportes, el mediocampista hizo un balance de su paso por Colombia, donde defendió los colores del América de Cali y Deportes Tolima. “Estos tres años fueron buenísimos para mi carrera. Jugué tres Copa Libertadores seguidas y en el último año clasifiqué a octavos de final. Quedé campeón con ambos equipos. Dejé bien parado al fútbol chileno, al profesionalismo y por cómo nos desenvolvemos fuera de la cancha”, señaló de entrada.

Ureña comentó que tuvo opciones de seguir en tierras colombianas, pero prefirió cambiar de aires y firmó en la U de Perú. Al respecto, explicó que “me motivó el proyecto deportivo y el convencimiento que tuvieron para llevarme al club. Llegaron a Colombia a buscarme muy convencidos. Universitario de Deportes reúne muchas cosas que me gustan: es un equipo grande, tiene buenas canchas y un estadio propio”.

El ex U de Chile y Cobresal también se trazó objetivos para el 2023. “Mi meta es poder quedar campeón del fútbol peruano. Donde he ido he tenido la posibilidad de levantar títulos, espero que esta no sea la excepción. Toca trabajar muy duro y hacer las cosas bien de forma silenciosa, como ha sido mi forma de trabajar”, afirmó.

Rodrigo Ureña y sus opciones de regresar a Chile

Además, el volante contó que le llegaron ofertas, sin embargo, su foco está en seguir haciendo carrera fuera de Chile. “Siempre hay ofrecimientos para volver al fútbol chileno, de equipos grandes y otros clubes, pero prefiero jugar en el extranjero, porque si estuviera en el fútbol chileno, estaría quitándole un cupo a algún chico que venga saliendo de las series menores”, aseguró.

“Confío mucho en que el futbolista chileno tiene que jugar en el extranjero, para mí eso es primordial. Se tiene la capacidad suficiente para que puedan salir al extranjero y marcar diferencias”, agregó en la misma línea.

Por último, Ureña mencionó que aún no proyecta su regreso al fútbol chileno. “Tengo 29 años, me queda mucha carrera. Espero seguir jugando a buen nivel y disputando torneos internacionales, eso te termina separando del resto. Si se puede estar disputando Copa Libertadores o Sudamericana siempre será importante, así es como veo el fútbol”, concluyó el destacado mediocampista.