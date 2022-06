Matías Rodríguez no olvida su gran desilusión con la U: “Fue duro no llegar, le cerré la puerta a otros equipos de Chile”

Matías Rodríguez, ahora exjugador tras anunciar su retiro, se refirió a la gran desilusión que tuvo por no volver a la U de Chile para terminar su carrera este año, más aún porque estuvo “a detalles” de sellar su retorno al cuadro azul en donde ganó ocho títulos, incluido la Copa Sudamericana.

En diálogo con LUN, el otrora lateral derecho reconoció que su regreso a la U estuvo “muy cerca. Faltaban detalles, pero aprendí que mientras no esté la firma no hay nada seguro”.

“Estaba muy ilusionado en ese momento. Faltó muy poco para que se diera el tan anhelado regreso a la U, para poder retirarme. Al final, no pasó nada”, indicó el exfutbolista, quien le puso fin a su carrera estando en el club Defensa y Justicia.

El “Mati” aseguró saber que su fichaje no era “prioridad” en la dirigencia azul este año, pero lamentó que “el retraso de las contrataciones nos hizo esperar y tiempo no había. Fue duro también no llegar porque le cerré la puerta a otros equipos de Chile”.

Por último, el exjugador se proyectó como futuro director deportivo de U de Chile. “Obviamente que sí me gustaría. El club tira. Conozco al club y al país. Para eso, debo seguir preparándome”, concluyó Matías Rodríguez.