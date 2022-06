Matías Rodríguez anuncia su retiro: “Solo lo hubiera seguido si me llamaba la U”

Matías Rodríguez no seguirá jugando y anuncia su retiro del fútbol profesional. El zaguero optó por colgar los botines una semana después de su salida de Defensa y Justicia.

“Di un par de vueltas, la estiré, pero la decisión ya está tomada. Quiero estar con mi familia, ya no tenía ganas de jugar por jugar, solo lo hubiera hecho si me llamaba la U y sabía que eso era difícil”, aseguró el lateral derecho en diálogo con En Cancha.

En cuanto a las ganas que tenía por volver al cuadro azul, el defensor reconoció que en enero “estuve muy cerca, viajé a Chile y estaba en el hotel esperando que me digan para hacer la revisión médica. De repente, me pidieron que espere unos días y yo no podía hacerlo”.

Pese a que no pudo retornar a U de Chile este año, el argentino nacionalizado chileno expresó que la U es “algo tan simple como mi casa. El lugar donde mi familia y yo más cómodos nos sentimos y donde pude explotar mi potencial al máximo”.

De cara a su futuro, Matías Rodríguez planea entrar al mundo de la dirección deportiva y no descarta regresar a Universidad de Chile con este nuevo rol fuera de la cancha.

“Claro que me gustaría. Me parece que el puesto de director deportivo es fundamental. Que esa persona tenga un objetivo claro, de manera conjunta con la dirigencia. Que esté constantemente pensando en mejoras para el club y buscando soluciones para posibles problemas”, complementó el ahora exjugador.