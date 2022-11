Joaquín Larrivey no se olvida de la U: “Siento que voy a volver algún día”

Partieron la temporada con todo, pero no lograron tapar su sombra. Cristian Palacios y Ronnie Fernández estaban llamados a hacer olvidar el nombre de Joaquín Larrivey entre los hinchas de la Universidad de Chile, situación que no consiguieron.

El exariete de los azules, una vez más, no escondió sus deseos de volver algún día al Centro Deportivo Azul (CDA): “Si me llamasen de la U, sin duda alguna sería una alegría inmensa. También porque me siento más que vigente y creo que tengo aún fútbol para dar”, aseguró en conversación con Bolavip.

“Volver donde fui feliz, no solo futbolísticamente, sino a nivel familiar, a un país maravilloso como Chile, sería un sueño. Siento que voy a volver algún día”, complementó el hoy ariete del Cosenza de Italia.

Joaquín Larrivey: “El cariño es mutuo”

De cualquier forma, el delantero argentino aclaró que de momento no está en sus planes volver a Chile: “ahora estoy feliz en Cosenza y en medio de una temporada, siendo una pieza importante y sintiéndome querido también. Por eso tal vez creo que no es el momento indicado para irme“, dijo.

Sobre su relación con los hinchas de la U, Joaquín Larrivey sostuvo que: “agradezco a cada hincha que me escribe por las redes sociales y pide por mi vuelta. Como he dicho siempre, el cariño es mutuo“, aseveró.

“Siempre será un honor haber vestido tan gloriosos colores y la vida dirá si nuestro destino se vuelve a cruzar dentro de la cancha, o desde el otro lado de la línea, ya como entrenador”, cerró el delantero, que marcó 43 goles en 74 partidos con la camiseta de los laicos.