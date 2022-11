Omar Carabalí se despide de Colo Colo: “Esto no es un adiós”

Una jornada de despedidas fue la que se vivió este sábado por la tarde en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, y no precisamente en Everton. Omar Carabalí se despidió de Colo Colo.

El portero del “popular” ingresó como titular en el duelo amistoso ante el Real Betis y fue buena figura en lo que fue su último encuentro como arquero del campeón chileno.

“¡Muchísimas gracias a la gran hinchada de Colo Colo por todo el cariño y el amor demostrado estos años!!“, partió esgrimiendo el arquero en su cuenta de Twitter.

Agregó que: “¡Me voy, pero volveré si Dios quiere! Más maduro a buscar lo que por gracia me pertenece. Esto no es un adiós, es un hasta luego gente, feliz por lo que viene“, sostuvo el hoy exportero del “cacique”.

Cabe recordar que Omar Carabalí no continuará en Macul tras el arribo de Fernando de Paul a Macul, y considerando que la titularidad está en las manos de Brayan Cortés, quien de momento seguirá en el actual monarca del fútbol chileno.

Muchísimas Gracias a la gran hinchada de @colocolooficial por todo el cariño y el amor demostrado estos años !! Me voy , pero volveré si Dios quiere ! Más maduro a buscar lo que por gracia me pertenece . Esto no es un adiós , es un hasta luego gente ❤️😍feliz por lo que viene💪🏾🤟🏾 pic.twitter.com/SLFpQxQAK5

— Omar Carabali (@OmarCarabali22) November 19, 2022